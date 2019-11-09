Грабитель, который напал на Озила и Колашинаца, получил суворый тюремный срок

Эшли Смит, который с напарником пытался ограбить футболистов "Арсенала" Сеада Колашинаца и Месута Озила, получил десять лет тюремного срока.

30-летний преступник был хорошо известен полиции и ранее признался в попытке ограбления возле дома Сеад Колашинаца, сообщает PA Media.

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К слову, суд над вторым грабителем, Джорданом Нортовером, состоится позже.

Прошлым летом Смит вместе с 26-летним Джорданом Нортовером пытался ограбить немецкого полузащитника Озила и боснийского защитника Колашинаца в Лондоне и отобрать у них часы стоимостью 200 тысяч фунтов.

К счастью, Месут Озил и Сеад Колашинац не пострадали. 30-летний Эшли Смит признал себя виновным в попытке ограбления игроков лондонского "Арсенала".

Также Озил и Колашинац в этом году оказались вовлечены в конфликт банд Лондона и пропустили матч стартового тура АПЛ с "Ньюкаслом" (1:0) из соображений безопасности.