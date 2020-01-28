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Граффити в честь Коби Брайанта и его дочери появляются по всему миру – фото

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Коби Брайант с дочкой Джианной / Фото из открытых источников

Художники по всему миру создают граффити в честь легендарного игрока "Лейкерс" Коби Брайанта и его дочери Джианны, которые погибли 26 января при крушении вертолета в Калифорнии.

Сразу после известия о трагедии, граффити с изображением спортсмена и его 13-летней дочери Джианны появились в Лос-Анджелесе, Атланте, Далласе, Венесуэле и на Филиппинах.

Трогательно: Фото и видео Коби Брайанта с его дочерью Джианной, которые погибли в авиакатастрофе

Под граффити и муралами фанаты баскетболиста оставляют цветы, свечи и атрибутику баскетбольной команды "Лос-Анджелес Лейкерс", за которую Брайант отыграл 20 лет.

Что известно об авиакатастрофе и гибели Коби Брайанта?

Авиакатастрофа произошла недалеко от Лос-Анджелеса, а именно вблизи города Калабас, утром 26 января по местному времени. СМИ пишут, что катастрофа произошла на 25 минуте полета, перед этим на высоте 500 метров с машиной потеряли связь. Федеральное управление авиации США, со своей стороны, сообщило, что катастрофа произошла при "неизвестных обстоятельствах". Расследованием инцидента сейчас занимаются соответствующие органы.

Важно! Погиб легендарный баскетболист Коби Брайант

В момент трагедии на борту находились 9 человек, все погибли. Кроме Коби Брайанта и его дочери, в вертолете летели партнерша Джианны в баскетбольной команде Алисса и ее отец – вероятно, 56-летний тренер по бейсболу в колледже Оранж-Косту – Джон Альтобелли. Также с ними находилась мать ребенка и жена тренера – Кэри Альтобелли. Кроме того, погиб пилот вертолета.

Известно, что Коби Брайант летел на вертолете марки Sikorsky S-76 – это был его собственный вертолет, авиасудном спортсмен пользовался годами. В частности, добирался до центра Лос-Анджелеса из своего дома в Ньюпорт-Бич, еще когда играл в баскетбол. Завершил он карьеру в 2016 году.

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Автор: Висент Луис
Теги: Спорт Новости Спорта Погиб Коби Брайант Баскетбол Мурал
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