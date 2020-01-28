Граффити в честь Коби Брайанта и его дочери появляются по всему миру – фото

Художники по всему миру создают граффити в честь легендарного игрока "Лейкерс" Коби Брайанта и его дочери Джианны, которые погибли 26 января при крушении вертолета в Калифорнии.

Сразу после известия о трагедии, граффити с изображением спортсмена и его 13-летней дочери Джианны появились в Лос-Анджелесе, Атланте, Далласе, Венесуэле и на Филиппинах.

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Под граффити и муралами фанаты баскетболиста оставляют цветы, свечи и атрибутику баскетбольной команды "Лос-Анджелес Лейкерс", за которую Брайант отыграл 20 лет.

The veteran painter/graffiti artist @JulesMuck (muckrock on IG) created this stunning Kobe/GiGi piece on Sunday at Pickford Market in mid-city LA. Just wow.



(via muckrock and Pickford Market on IG) pic.twitter.com/LEabFE2ZJL — Luis Miguel Echegaray (@lmechegaray) 27 января 2020 г.

A mural is underway at the Historic Fourth Ward Skatepark in honor of NBA star, @kobebryant. The City of Atlanta joins the world in mourning the loss of Kobe Bryant, his daughter, and all the other passengers on board. Our thoughts and prayers are with their family and friends. pic.twitter.com/H4SPeHZkMk — City of Atlanta, GA (@CityofAtlanta) 27 января 2020 г.

Beautiful tribute: The #Lakers have set up a massive mural at their practice facility for fans to come express their emotions for Kobe @SpecNews1SoCal pic.twitter.com/AoXo3jpcqr — Nikki Kay (@NikkiKaySN1) 27 января 2020 г.

The pain of Kobe’s death is without borders. This is the famed Tenement basketball court in Manila today, where work is still ongoing on a tribute mural. The hand-painted court is surrounded by candles and personal tributes. Amazing work by @IamMikeSwift and his team. pic.twitter.com/BE4ynZ4lju — Wayne Drehs (@espnWD) 27 января 2020 г.

A fan pays respects at a mural depicting Kobe Bryant in downtown LA after word of the Lakers star's death in a helicopter crash (Photo: AP) pic.twitter.com/93EK9rLypW — WDBJ7 (@WDBJ7) 27 января 2020 г.

After the crash a Dallas artist starts a mural of Kobe Bryant and little GiGi at a local gym near S Lamar. pic.twitter.com/UjRLMH75Tj — Mike Forbes (@mikeforbeswfaa) 27 января 2020 г.

Fans of Kobe Bryant offer flowers and dedication to a tribute wall in the newly inaugurated Kobe-inspired basketball court in Karuhatan, Valenzuela. The court was inaugurated by Rep Eric Martinez yesterday, just hours before Kobe's death. @PhilippineStar pic.twitter.com/nTFRHACYCh — Marc Jayson Cayabyab (@mjaysoncayabyab) 27 января 2020 г.

Что известно об авиакатастрофе и гибели Коби Брайанта?

Авиакатастрофа произошла недалеко от Лос-Анджелеса, а именно вблизи города Калабас, утром 26 января по местному времени. СМИ пишут, что катастрофа произошла на 25 минуте полета, перед этим на высоте 500 метров с машиной потеряли связь. Федеральное управление авиации США, со своей стороны, сообщило, что катастрофа произошла при "неизвестных обстоятельствах". Расследованием инцидента сейчас занимаются соответствующие органы.

Важно! Погиб легендарный баскетболист Коби Брайант

В момент трагедии на борту находились 9 человек, все погибли. Кроме Коби Брайанта и его дочери, в вертолете летели партнерша Джианны в баскетбольной команде Алисса и ее отец – вероятно, 56-летний тренер по бейсболу в колледже Оранж-Косту – Джон Альтобелли. Также с ними находилась мать ребенка и жена тренера – Кэри Альтобелли. Кроме того, погиб пилот вертолета.

Известно, что Коби Брайант летел на вертолете марки Sikorsky S-76 – это был его собственный вертолет, авиасудном спортсмен пользовался годами. В частности, добирался до центра Лос-Анджелеса из своего дома в Ньюпорт-Бич, еще когда играл в баскетбол. Завершил он карьеру в 2016 году.