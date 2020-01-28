Граффити в честь Коби Брайанта и его дочери появляются по всему миру – фото
Художники по всему миру создают граффити в честь легендарного игрока "Лейкерс" Коби Брайанта и его дочери Джианны, которые погибли 26 января при крушении вертолета в Калифорнии.
Сразу после известия о трагедии, граффити с изображением спортсмена и его 13-летней дочери Джианны появились в Лос-Анджелесе, Атланте, Далласе, Венесуэле и на Филиппинах.
Трогательно: Фото и видео Коби Брайанта с его дочерью Джианной, которые погибли в авиакатастрофе
Под граффити и муралами фанаты баскетболиста оставляют цветы, свечи и атрибутику баскетбольной команды "Лос-Анджелес Лейкерс", за которую Брайант отыграл 20 лет.
Что известно об авиакатастрофе и гибели Коби Брайанта?
Авиакатастрофа произошла недалеко от Лос-Анджелеса, а именно вблизи города Калабас, утром 26 января по местному времени. СМИ пишут, что катастрофа произошла на 25 минуте полета, перед этим на высоте 500 метров с машиной потеряли связь. Федеральное управление авиации США, со своей стороны, сообщило, что катастрофа произошла при "неизвестных обстоятельствах". Расследованием инцидента сейчас занимаются соответствующие органы.
Важно! Погиб легендарный баскетболист Коби Брайант
В момент трагедии на борту находились 9 человек, все погибли. Кроме Коби Брайанта и его дочери, в вертолете летели партнерша Джианны в баскетбольной команде Алисса и ее отец – вероятно, 56-летний тренер по бейсболу в колледже Оранж-Косту – Джон Альтобелли. Также с ними находилась мать ребенка и жена тренера – Кэри Альтобелли. Кроме того, погиб пилот вертолета.
Известно, что Коби Брайант летел на вертолете марки Sikorsky S-76 – это был его собственный вертолет, авиасудном спортсмен пользовался годами. В частности, добирался до центра Лос-Анджелеса из своего дома в Ньюпорт-Бич, еще когда играл в баскетбол. Завершил он карьеру в 2016 году.