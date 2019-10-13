Гран-при Японии: онлайн-трансляция гонки Формулы-1

В воскресенье, 13 октября, в 8:10 стартует Гран-при Японии Формулы-1. Онлайн-трансляция гонки – на сайте Спорт24.

Гран-при Японии были под угрозой срыва. Все из-за тайфуна. Квалификация должна была состояться в субботу, однако была перенесена на воскресенье из-за непогоды. Третья сессия свободных заездов была отменена.

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Поул-позишин выиграл Себастьян Феттель. Его напарник по Ferrari Шарль Леклер стартует со второго места. Третий – Валттери Боттас с Mercedes.

Трансляция гран-при Японии на канале Setanta доступна для всех пользователей "Оптимальной" и "Максимальной" подписки Megogo. Для новых пользователей доступна акция "Первый месяц за 1 грн", которой они могут воспользоваться, не оставляя сайт Спорт24.

Онлайн-трансляция гран-при Японии