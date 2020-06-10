Один из ведущих футбольных клубов Украины "Заря" прекратит свое существование из-за экономических проблем, если не выйдет в Лигу Европы. Такого поворота событий никто не ожидал.

Об этом сообщает издание ua.tribuna. У луганского клуба серьезные проблемы с финансами.

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Проблема с финансированием

Сейчас клуб держится на плаву только вследствие средств, полученных от продажи Виллиана Гомеса в бразильский "Крузейро".

Интересно, что 33-летний Виллиан Гомес даже не играл за "Зарю". В 2014 году "Металлист" продал нападающего в "Крузейро", но бразильцы не рассчитались за трансфер. Впоследствии харьковский клуб передал право требования луганской "Заре" после бегства владельца "Металлиста" Сергея Курченко в Россию.

Полученные клубом деньги, а это 645 тысяч евро, пошли на погашение задолженности перед футболистами за февраль и март.

Владелец клуба Евгений Геллер еще с 2014 года не финансирует команду. "Заря" существует только в результате собственных трансферов и телетрансляций. Только выход в еврокубки может дать луганчанам деньги для функционирования клуба.

Добавим, что в прошлом туре "Заря" дома победила Колос – 1:0, луганский клуб занимает второе место. В Лигу Европы от Украины выходят третья и четвертая команды УПЛ, а также победитель Кубка страны.