Грицай обвиняет министра Гутцайта в рейдерстве: борец опубликовал видео вероятного захвата

Борец вольного стиля Богдан Грицай имеет конфликт с министром молодежи и спорта Украины Вадимом Гутцайтом. Украинский спортсмен опубликовал видео, где Гутцайт якобы пытается захватить олимпийский колледж.

Грицай обвинил министра в рейдерстве

Грицай опубликовал видео на своем ютуб-канале, в котором рассказал о конфликте с действующим министром Гутцайтом. Об этом сообщает 24 канал.

Читайте также Вадим Гутцайт возглавил министерство спорта: что о нем известно

В обращении борец показал архивное видео с 2018 года, на котором Гутцайт якобы пытается сделать рейдерский захват колледжа имени Ивана Поддубного в Киеве.

Смотрите видео Грицая

Грицай, преподающий в колледже, заявил, что люди на видео – это титушки и рейдеры. Во главе их, по словам Богдана, был Гутцайт.

Как сказал спортсмен, колледж расположен на 16 гектарах столичной земли. "Поэтому есть лакомым куском для застройщиков, приближенных к мэру Киева", – отметил Грицай.

Он добавил, что землю пытаются "отобрать" уже 8 лет. Также Богдан сказал, что схему ликвидации разработал ректор Национального университета физического воспитания и спорта Украины Евгений Имас.

Борец утверждает, что одним из исполнителей "плана ликвидации колледжа" был Гутцайт. "На почве этого у нас с ним давний конфликт", – сказал Грицай.

По словам Грицая, он обращался к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой не допустить Гутцайта в парламент.

Гутцайт был кандидатом в народные депутаты от партии "Слуга народа" на выборах 2019 года, №81 в списке. Это было проходное место. Однако он отказался идти на выборы.

Кто такой Грицай?Призер чемпионата мира U-23 в вольной борьбе. Грицай стал известен благодаря конфликту с Александром Усиком. Борец бросил Усику вызов на бой.