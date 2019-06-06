Григорий Суркис идет в Верховную Раду от партии Бойко – Медведчука

Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" 6 июня обнародовала список кандидатов в депутаты на выборы в Верховную Раду Украины. Нашлось в этом списке и место Григорию Суркису.

Григорий Суркис получил семнадцатый номер в списке партии. Учитывая, что партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" может набрать 10% на выборах в парламент, то место Григория Суркиса проходное.

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Кто такой Григорий Суркис?Украинский футбольный функционер. С 1993 по 1998 год был президентом киевского "Динамо". После этого до 2002 года носил титул почетного президента клуба. Тогда же официально передал право собственности своему младшему брату Игорю.



С 1996 по 2000 год Григорий Суркис был президентом Профессиональной футбольной лиги Украины и вице-президентом Федерации футбола Украины. В 2000 году он возглавил ФФУ, которой руководил до 2012 года. После этого – почетный президент ФФУ. После избрания главой ФФУ стал членом различных комиссий в УЕФА, а затем и председательствовал в некоторых комитетах. В 2007 году был избран в Исполком УЕФА. С 2013 года – вице-президент УЕФА. В 2019 году ушел из этих должностей в УЕФА, оставшись в организации как почетный член.



Кроме футбола, Григорий Суркис с 2006 года – вице-президент Национального олимпийского комитета Украины.



В Верховной Раде Григорий Суркис был дважды – с 1998 до 2006 года. Входил во фракцию СДПУ (о) вместе с Виктором Медведчуком

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Стоит добавить, что вторым номером в списке партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" является Вадим Рабинович. А седьмое место в рейтинге занял Нестор Шуфрич.

Как Вадим Рабинович и Нестор Шуфрич связаны со спортом?Летом 2007 года Вадим Рабинович приобрел в Киевской городской государственной администрации футбольный клуб "Арсенал" (Киев). После двух не слишком удачных сезонов в январе 2009 года Рабинович продал клуб мэру Киева Леониду Черновецкому.



Нестор Шуфрич – бывший владелец футбольного клуба "Говерла" (Ужгород). Президентом клуба был его отец Иван Шуфрич, а вице-президентом – сын Александр. В 2016 году клуб прекратил свое существование после ряда скандалов по невыплате зарплаты игрокам клуба и невыполнению требований ФФУ по их погашению.



Нестор Шуфрич еще в 15-летнем возрасте получил звание "мастер спорта СССР" по стрельбе из лука, а также был кандидатом в молодежную сборную Советского Союза

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