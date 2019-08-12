Григорий Суркис назвал главную задачу "Динамо" на сезон

Бывший вице-президент УЕФА Григорий Суркис поделился мнением относительно старта "Динамо" в новом сезоне УПЛ.

Григорий Суркис, который является братом президента "Динамо" Игоря Суркиса, дал краткий комментарий относительно матча с "Шахтером" (1:2).

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У "Динамо" за 16-17 дней это шестой матч. Нужно войти в сезон. Главная задача – Лига чемпионов,

– сказал Суркис в программе "ПроФутбол".

"Динамо" начало сезон с победы над "Шахтером" в Суперкубке Украины, а также побед над "Карпатами" и ФК "Львов" в чемпионате Украины. Далее последовали поражения от "Брюгге" в Лиге чемпионов и "Шахтера" в УПЛ.

Напомним, киевляне во вторник, 13 августа, сыграют ответный матч 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов с "Брюгге" (первый матч 0:1). Начало встречи – в 20:30.

Спорт 24 писал, что "Динамо" в это трансферное окно покинул форвард Назарий Русин. Игрок на правах аренды перешел в луганскую "Зарю". Футболист не устраивал главного тренера Александра Хацкевича.