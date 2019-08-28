Григорий Суркис выдвинут на пост секретаря комитета Верховной Рады по вопросам молодежи и спорта

Бывший вице-президент УЕФА Григорий Суркис выдвинут на должность секретаря комитета Верховной Рады по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма.

Суркис прошел в Верховную Раду по списку партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Об этом сообщает "Украинская правда".

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На пост председателя претендует Андрей Кожемякин, а его заместителем выдвинут серебряный призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро по греко-римской борьбе Жан Беленюк.

Голосование за кандидатуры на должности в комитетах состоится в четверг, 29 августа, на первом собрании Верховной Рады нового созыва.

К слову, ранее Григорий Суркис занимал пост вице-президента УЕФА с 24 мая 2013 года по 7 февраля 2019 года. Сейчас он – почетный член УЕФА.