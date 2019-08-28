Григорий Суркис выдвинут на пост секретаря комитета Верховной Рады по вопросам молодежи и спорта

27 Читати новину українською
Григорий Суркис
Григорий Суркис / Фото из открытых источников

Бывший вице-президент УЕФА Григорий Суркис выдвинут на должность секретаря комитета Верховной Рады по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма.

Суркис прошел в Верховную Раду по списку партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Об этом сообщает "Украинская правда".

К теме: Кто из спортсменов прошел в Верховную Раду

На пост председателя претендует Андрей Кожемякин, а его заместителем выдвинут серебряный призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро по греко-римской борьбе Жан Беленюк.

Голосование за кандидатуры на должности в комитетах состоится в четверг, 29 августа, на первом собрании Верховной Рады нового созыва.

К слову, ранее Григорий Суркис занимал пост вице-президента УЕФА с 24 мая 2013 года по 7 февраля 2019 года. Сейчас он – почетный член УЕФА.

blog_ava
Главные новости за 27 августа: задержание Богатыревой и новые кандидаты в министры
сегодня
2604
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Андрей Кожемякин УЕФА Жан Беленюк
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Жеребьевка Лиги чемпионов: вероятные соперники "Шахтера" и все что надо знать об этом
сегодня 11:25 Жеребьевка Лиги чемпионов: вероятные соперники "Шахтера" и все что надо знать об этом
1538
Трансферы команд УПЛ: онлайн
16 августа 17:40 Трансферы команд УПЛ: онлайн
4584
Топ-трансферы лета 2019: онлайн
19 августа 20:52 Топ-трансферы лета 2019: онлайн
5153
Улучшение результата в спорте: основные ошибки новичков во время тренировок
27 августа 22:27 Улучшение результата в спорте: основные ошибки новичков во время тренировок
104
Сербские фанаты пригнали к стадиону советский танк перед матчем Лиги чемпионов: видео
27 августа 20:38 Сербские фанаты пригнали к стадиону советский танк перед матчем Лиги чемпионов: видео
144
Новости
Больше новостей
Залиште відгук