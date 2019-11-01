Гримм останется на посту президента УПЛ до апреля, – СМИ

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Томас Гримм
Томас Гримм

В пятницу, 1 ноября, вице-президент Премьер-лиги Маркиян Ключковский официально покинул свой пост в УПЛ. До этого Ключковский некоторое время формально оставался в штате Лиги, работая "на общественных началах".

В свою очередь, президент УПЛ Томас Гримм остается в Лиге минимум до апреля, сообщает Sport Arena.

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Его выбрали 6 апреля 2018 года со сроком контракта на два года. Не исключено, что Томас Гримм отработает в украинской Премьер-лиге до конца сезона 2019/20.

Если последнее произойдет, то нового президента УПЛ будут выбирать не 12 клубов, как сейчас, а уже 14 клубов, в том числе новички Favbet Лиги. На три путевки в УПЛ претендуют, в первую очередь, "Металлист 1925" (31 очко), "Оболонь Бровар" (31), "Рух" (30), "Ингулец" (30), "Волынь" (28), "Агробизнес" (28), "Минай" (27).

Томас Гримм работает президентом УПЛ с 6-го апреля 2018 года. Однако швейцарский специалист может покинуть кресло президента УПЛ из-за невыполнения задач.

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Теги: Футбол Спорт
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