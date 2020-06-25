В чемпионате Нидерландов позволят болельщикам присутствовать на матчах любимой команды. Но поддержка будет несколько необычной.

Такой странный запрет для нидерландских болельщиков озвучил премьер-министр страны Марк Рутте, пишет VL.

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Строгие ограничения

Он отметил, что фанатам нужно будет соблюдать строгие правила, в частности, им запретят петь.

По его словам, если на стадионах будут петь, то их снова закроют.

Если кричать или громко петь, то шансы распространения вируса вырастут. Звучит ужасно, но исследования показывают, что так вирус быстрее распространяется,

– заявил премьер-министр.

На какое исследование ссылается Марк Рутте пока неизвестно. ВОЗ не предлагал таких рекомендации по защите от коронавируса.

На стадионы будут пускать до 30 процентов от общего количества мест на стадионе. Также фанаты должны придерживаться социальной дистанции.

Добавим, что чемпионат Нидерландов был досрочно завершен без определения чемпиона. Нидерландская футбольная ассоциация планирует начать чемпионат в сентябре.

Скорее всего, сезон начнется 12 сентября и продлится в 2020 до 23 декабря. После небольшого перерыва соревнования возобновятся 9 января, чтобы закончиться 16 мая.