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Грозный возглавил "Шахтер" из Караганды

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Вячеслав Грозный возглавил "Шахтер" из Караганды / shakhter.kz

Футбольный клуб "Шахтер" из Караганды подписал соглашение с украинским тренером Вячеславом Грозным.

Срок соглашения Грозного и "Шахтера" – один год, говорится на сайте клуба.

Грозный в свое время уже работал в Казахстане, когда возглавлял местные "Тобол" и "Иртыш". Последним же местом работы Грозного был "Арсенал-Киев".

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Также украинский специалист имеет опыт работы в Болгарии, где он работал с "Левски", а также с российским "Тереком", грузинским "Динамо" и украинским "Металлургом" и "Говерлой".

Стоит отметить, что предыдущим наставником "Шахтера" был известный украинским болельщикам болгарин Николай Костов. Однако он провалил концовку сезона, когда его команда набрала всего два очка в последних десяти матчах. В итоге "Шахтер" занял девятое место в чемпионате Казахстана (из 12 команд). Форма клуба напоминает ту, что использовал донецкий "Шахтер". А за команду выступают украинцы Евгений Ткачук и Артем Барановский.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Футбол
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