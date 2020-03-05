Грубые ошибки арбитров, после которых пострадали "Ворскла" и "Карпаты" за выдуманные фолы: видео

21-й тур УПЛ отметился сразу двумя грубыми ошибками арбитров. При этом одна из них оказала влияние на исход матча.

Мариуполь – Ворскла. Желтая карточка Ибрагиму Кане

Матч в Мариуполе судил Александр Дердо. И он на 76-й минуте показал непонятную карточку полузащитнику "Ворсклы" Ибрагиму Кане.

В этом эпизоде Вячеслав Танковский, который лишь за две минуты до того вышел на поле, зацепился за свою ногу в центре поля и упал. Игрок получил травму. Канет в это время преследовал соперника, но в момент падения находился где-то за полтора метра от игрока "Мариуполя". И все же он получил желтую карточку. За что, Кане так и не понял.

Стоит отметить, что в этом эпизоде Дердо находился в идеальной позиции. Поэтому понять его решение трудно.

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Карпаты – Александрия. Пенальти в ворота Карпат

Во Львове главным арбитром матча был Дмитрий Кривушкин. И после этого матча наставник "Карпат" Роман Санжар снова имел причины жаловаться на то, что у нас не во всех матчах используется система видеоповторов.

На 36-й минуте в ворота "Карпат" был назначен пенальти. За фол, которого не было. Защитник "Александрии" Бабагло пытался сыграть в мяч в падении, но его опередил и выбил Назарина. И в этом эпизоде арбитр увидел нарушение правил, назначив пенальти. Хотя игроки "Александрии" доиграли эпизод, пробив по воротам (сейв сделал Каниболоцкий).

Смотрите видео назначения пенальти в ворота "Карпат"

"Опять сомнительное судейское решение повлияло на ход встречи. В результате пенальти и счет – 0:1, ребята сломались. Мы поговорили с ними и я сказал, что нам в очередной раз приходится играть против четырнадцати игроков. Я не смог подобрать слов, чтобы как-то вытащить футболистов, потому что уже сколько матчей мы работаем, ребята настраиваются и стараются не обращать внимания на ошибки... Вышли на второй тайм и сломались. Считаю, что игроки психологически сломались, потому что разговоры в раздевалке едины. Я уже не говорю за какие-то эпизоды. Каждую встречу пенальти в ворота соперника не ставят, а в наши находят. Безусловно жаль, что нет системы VAR в нашем матче", – заявил после матча Роман Санжар.

Во втором тайме "Карпаты" пропустили еще трижды и проиграли с разгромным счетом.

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Стоит отметить, что наставник "Карпат" жаловался на отсутствие систем видеоповтора и после матча против "Колоса", когда уже в компенсированное арбитром время мяч попал в руку игроку "Колоса" в штрафной площадке. Тогда "Карпаты" уступали 2:1. А уже после этого штрафного удара арбитр дал финальный свисток.