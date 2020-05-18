Грудь не помещается в корсет: украинская теннисистка поразила своей откровенностью – фото

Украинская теннисистка Ангелина Шахрайчук порадовала своих фанатов откровенными снимками. 20-летняя спортсменка вышла подышать свежим воздухом в корсете, в котором не помещается ее шикарная грудь.

Соответствующее фото она показала в своем Instagram.

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"Шагнула в дикую сторону", – подписала свою соблазнительную фотографию Ангелина.

На теннисных кортах Ангелина Шахрайчук пока не слишком успешная, как в социальных сетях, где просто сводит с ума своих фолловеров. Согласно данным Женской теннисной ассоциации (WTA), за свою карьеру украинка заработала 8 156 долларов призовых, а ее высшей позицией в мировой классификации было 810 место в ноябре 2016 года.

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