Гусев о легендарной серии пенальти: Послушал Реброва и решил сделать по-другому

37-летний экс-игрок сборной Украины Олег Гусев вспомнил, как переживал перед пенальти в матче против Швейцарии на ЧМ-2006.

Как известно, сборная Украины под руководством Олега Блохина 26 июня 2006 года установила свой рекорд на мундиале. Впервые в своей истории Украина вышла в четвертьфинал на крупном турнире среди национальных команд. "Сине-желтые" победили Швейцарию в серии послематчевых пенальти, не пропустив ни одного гола.

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Пенальти мы особо не отрабатывали, но оказались к ним хорошо готовы. Особенно Александр Шовковский. Я бил четвертым. Сам, конечно, не вызывался, но, когда тренеры спросили: "Сможешь?", ответил утвердительно. Напряжение было колоссальным. Шел к точке – перед глазами вся жизнь пробежала. У меня был свой любимый угол, туда пытался направлять мяч на неудобной для голкипера высоте. Перед ударом меня, кстати, Сергей Ребров предупредил, он знал, куда я люблю бить. "Смотри, – говорит, – Цубербюлер все три раза падал вправо – как раз в твой угол". Я его послушал и решил пробить ... туда же. Не ошибся – на этот раз вратарь прыгнул влево. Уже позже я стал бить пенальти, как принято говорить, по вратарю. Но это было потом,

– рассказал Олег Гусев в интервью Zbirna.com.

"За сборную, к слову, с точки бил еще два раза – в спаррингах с Израилем и Эстонией. Оба раза забил. Вообще, по статистике с игры у меня было 20 пенальти в карьере – 17 из них реализовал. Вроде неплохой показатель" , – подытожил Гусев.

Добавим, что голкипер "Динамо" Александр Шовковский тогда потянул 2 удара с отметки, еще в одном случае ошибся соперник. Украинский голкипер стал первым в истории, который не пропустил ни одного гола в серии пенальти на чемпионате мира. За Украину забивали Артем Милевский, Сергей Ребров и Олег Гусев. Ошибся только Андрей Шевченко.

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