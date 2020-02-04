Гвардиола хотел сделать с Нойера полевого игрока – история руководителя "Баварии"

Руководитель "Баварии" Карл-Гайнц Румменигге рассказал, что испанский тренер Пеп Гвардиола хотел испытать вратаря Мануэля Нойера как полевого игрока. Румменигге признался, что еле уговорил Гвардиолу отказаться от этой идеи.

Румменигге в интервью журналу "Баварии" рассказал, что Гвардиола решил испытать Нойера как полевого игрока, когда завоевал чемпионский титул в Германии.

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Получив титул лиги, Пеп Гвардиола серьезно выдвинул идею выпустить Мануэля Нойера в полузащите для игры. Только после больших усилий я смог помешать Пепу сделать это, потому что это могло быть истолковано как высокомерие,

– заявил глава правления "Баварии".

Румменигге убежден, что Ноер может хорошо выступить на позиции полузащитника.

"Я убежден, что Ману тоже хорошо бы выступил в полузащите. Это был бы интересный эксперимент", – резюмировал Румменигге.

В футболе 33-летнего Нойера называют "свипер-кипером". Это звание немецкий голкипер заслужил за отличную игру на выходах.

Зрители матчей "Баварии" и сборной Германии часто могут увидеть Нойера в центре поля, когда его команда позиционно атакует.

Также Мануэль отлично поддерживает атаки, ведь точно отдает передачи.

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Пеп Гвардиола возглавлял "Баварию" с 2013 до 2016 года. За это время он трижды выиграл Бундеслигу и дважды Кубок Германии. Также Гвардиоле покорился Суперкубок УЕФА.