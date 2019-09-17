Гвардиола: Купил квартиру в Украине

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола на пресс-конференции перед матчем с "Шахтером" пошутил о частых встречах с донецким клубом в Лиге чемпионов. "Горожане" и "горняки" встречаются третий сезон подряд.

Как тренер, Гвардиола противостоял "Шахтеру" также во главе каталонской "Барселоны" и мюнхенской "Баварии".

Читайте также: Шахтер – Манчестер Сити: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

Я уже купил квартиру здесь (в Украине, – Спорт24). Мне очень нравится, я привык сюда приезжать в каждом сезоне – и с "Барселоной", и с "Баварией". Так что все нормально,

– сказал Пеп.

Вместе с тем, каталонский тренер оценил игру донецкого "Шахтера".

Мне кажется, что "Шахтер" по стилю игры – весьма нестандартная команда. Она играет не так, как это делают большинство команд премьер-лиги. Будет сложно, будет интересно. У меня есть большое уважение к сопернику,

– добавил Гвардиола.

Матч "Шахтер" – "Манчестер Сити" состоится в среду, 18-го сентября. Начало игры в Харькове в 22:00.

Читайте также: Зинченко о матче с "Шахтером": Мы должны сконцентрироваться на нашей собственной игре

"Шахтер" 14-й раз в своей истории сыграет на групповом этапе Лиги чемпионов. Как "горняки" стартовали в других розыгрышах Лиги чемпионов – читайте здесь.