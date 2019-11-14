Гвардиола лично поблагодарил фанатов "МанСити", которые поддерживали команду на матче в Харькове

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Пеп Гвардиола на матче в Харькове
Пеп Гвардиола на матче в Харькове / ФК "Шахтер"

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола лично подписал благодарность тем болельщикам, которые отправились с командой на матч Лиги чемпионов против "Шахтера" в Харьков.

Все 114 болельщиков "горожан", которые были на матче "Шахтер" – "Манчестер Сити" в Харькове 18 сентября, получили письма с благодарностью. Их лично подписал Гвардиола.

При этом болельщики получили приглашение на матч Лиги чемпионов между "Манчестер Сити" и "Шахтером", который состоится 26 ноября.

Стоит отметить, что "Манчестер Сити" лидирует в группе Лиги чемпионов, набрав 10 очков. В матче против "Шахтера" команда может оформить выход в 1/8 финала. А "Шахтер" пока на второй позиции в группе. Однако "горняки" набрали такое же количество очков, что и загребское "Динамо" – по 5. Однако украинская команда опережает хорватскую по дополнительным показателям – все благодаря ничьей 3:3 в матче в Загребе.

Как это было: "Шахтер" вырвал невероятную ничью в "Динамо", забив два гола в компенсированное время: видео

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Футбол Спорт Манчестер Сити Пеп Гвардиола Лига чемпионов Шахтар – Манчестер Сити
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