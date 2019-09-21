Гвардиола назвал имя своего преемника

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Пеп Гвардиола
Пеп Гвардиола / ФК "Шахтер"

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола уже назвал тренера, который заменит его в будущем. Им должен стать его помощник Микел Артета.

О том, что именно Артета может вскоре стать топ-тренером, сам Гвардиола заявил в комментарии Sky Sports.

"Его ждет большой успех. Рано или поздно это произойдет, он молодой тренер, но у него есть опыт работы с крупными игроками и клубами. У него невероятная трудовая этика. Артета обладает особым талантом анализировать происходящее и находить решения. Он уже замечательный тренер и его ждет успех", – заявил Гвардиола.

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При этом сам Пеп так и не сказал, что Артета должен его заменить в "МанСити". Все потому, что у него еще как минимум на два сезона есть действующий контракт с "горожанами".


Микел Артета и Пеп Гвардиола

Сам Артета начал работу в штабе Гвардиолы уже в "Манчестер Сити" в 2016 году. До этого он выступал в Англии за "Эвертон" и "Арсенал". Также в его карьере были молодежная команда "Барселоны", ПСЖ, "Рейнджерс" и "Реал Сосьедад".

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Теги: Спорт Новости Спорта Пеп Гвардиола Манчестер Сити Футбол
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