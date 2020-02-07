Гвардиола неожиданно отреагировал на потенциальный трансфер Месси в "Манчестер Сити"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал слухи о переходе нападающего "Барселоны" Лионеля Месси.

Как известно, на фоне конфликта Лионеля Месси и спортивного директора клуба Эрика Абидаля появились слухи о возможном уходе аргентинца из каталонской команды. Одним из вариантов называют "Манчестер Сити".

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"Месси – игрок "Барселоны". Он останется там, по крайней мере, я бы так хотел. Я не буду говорить об игроках из других команд", – цитирует испанского специалиста Sport.es.

Гвардиола также отметил, что в его команде уже есть один из лучших нападающих в мире – Серхио Агуэро.

В свою очередь, команда украинца Александра Зинченко надеется воспользоваться раздором, который охватил каталонский клуб и использовать конфликт Месси с техническим директором "блаугранас" Эриком Абидалем и некоторыми игроками команды в своих интересах.

Напомним, Месси является воспитанником "Барселоны" и с 2004 года защищает цвета основной команды.