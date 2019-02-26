Гвардиола неожиданно прокомментировал будущее Зинченко

Испанский наставник английского клуба "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола похвалил полузащитника Александра Зинченко. Также специалист неожиданно высказался относительно будущего футболиста.

Гвардиола заявил, что в начале сезона Александр мог покинуть клуб, но решил остаться.

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Он показал мне значимость и ценность того, что значит быть хорошим парнем. В начале сезона он был близок к тому, чтобы уйти, но я ни разу, ни на одной тренировке не видел, чтобы он был недоволен. Его ждет долгая карьера. Надеюсь, здесь!

– сказал Гвардиола.

PEP @Azinchenko17 has showed me the importance and value of being a good guy.



At the beginning of the season he was close to making a transfer, and I never saw one bad face or training session from him.



He is going to have a long career, here hopefully! — Manchester City (@ManCity) 26 февраля 2019 г.

Отметим, что в текущем сезоне Александр даже не является игроком ротации в "Манчестер Сити". Всего украинец провел 16 матчей, в которых забил один гол и отдал четыре результативные передачи. Также в текущем сезоне Александру удалось завоевать трофей вместе с "горожанами". Команда украинца в финале Кубка футбольной лиги победила "Челси".

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