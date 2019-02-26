Гвардиола неожиданно прокомментировал будущее Зинченко

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Александр Зинченко и Пеп Гвардиола
Александр Зинченко и Пеп Гвардиола / twitter.com

Испанский наставник английского клуба "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола похвалил полузащитника Александра Зинченко. Также специалист неожиданно высказался относительно будущего футболиста.

Гвардиола заявил, что в начале сезона Александр мог покинуть клуб, но решил остаться.

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Он показал мне значимость и ценность того, что значит быть хорошим парнем. В начале сезона он был близок к тому, чтобы уйти, но я ни разу, ни на одной тренировке не видел, чтобы он был недоволен. Его ждет долгая карьера. Надеюсь, здесь!
– сказал Гвардиола.

 

 

Отметим, что в текущем сезоне Александр даже не является игроком ротации в "Манчестер Сити". Всего украинец провел 16 матчей, в которых забил один гол и отдал четыре результативные передачи. Также в текущем сезоне Александру удалось завоевать трофей вместе с "горожанами". Команда украинца в финале Кубка футбольной лиги победила "Челси".

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Теги: Футбол Александр Зинченко Пеп Гвардиола Манчестер Сити Спорт
Источник: 24 Канал
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