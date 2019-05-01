Гвардиола отложит трансфер левого защитника ради украинца Зинченко

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Александр Зинченко и Хосеп Гвардиола
Александр Зинченко и Хосеп Гвардиола / Фото из открытых источников

Игра украинского легионера "Манчестер Сити" Александра Зинченко повлияла на решение главного тренера Хосепа Гвардиолы.

Тренер впечатлен отличной формой Александра Зинченко, которому он готов доверить место на поле. Об этом сообщает London Evening Standard.

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При этом остается неопределенность с будущим в команде Бенджамина Менди, который пропустил большую часть сезона из-за травмы. Источник отмечает, что выиграть конкуренцию у Зинченко будет сложной задачей для Менди.

Также Гвардиола пока отложил трансфер защитника "Лестера" Бена Чилвелла, которым "горожане" активно интересовались ранее.

В нынешнем сезоне на счету Зинченко 26 матчей за "Ман Сити" во всех турнирах, в которых он отметился голом и 5 ассистами.

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Теги: Спорт Новости Спорта Манчестер Сити Александр Зинченко Футбол
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