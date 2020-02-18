Гвардиола рассказал, что будет делать в случае исключения "Манчестер Сити" из АПЛ

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола оказался в довольно сложной ситуации. Клубу на два года запретили участие в Лиге чемпионов, а в Англии его могут понизить.

Несмотря на это, Гвардиола намерен остаться в "Манчестер Сити". Его контракт с клубом рассчитан до 2021 года.

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"В какой бы лиге мы не играли, я все равно буду здесь. Даже если они отправят нас в Лигу 2, я останусь здесь. Пришло время объединиться", – передает слова Гвардиолы журналист Sky Sports Кавех Солхекол.

Напомним,

УЕФА отстранила "Манчестер Сити" от участия в еврокубковых соревнованиях под эгидой УЕФА в течение двух сезонов.

Такое суровое наказание связано с нарушением клубом правил финансового фэйр-плею. Англичане не сыграют в главном европейском турнире в сезонах 2020/21 и 2021/22. Кроме этого, клуб будет оштрафован на 30 миллионов евро.

После отстранения от еврокубков, "МанСити" также может получить наказание от АПЛ, поскольку нарушение финансового фэйр-плею также ведут за собой не только наказание от УЕФА, но и от национальной лиги. Наказание может колебаться от снятия очков в АПЛ до перевода в четвертый дивизион чемпионата Англии – Лигу 2.

Для "Манчестер Сити" нарушение правил финансового фэйр-плею может иметь фатальные последствия. Кроме отстранения от Лиги чемпионов на 2 сезона, "горожане" могут потерять титул чемпионов Англии 2014 года, который перейдет к "Ливерпулю".

В чем обвиняют "Манчестер Сити"?

В мае прошлого года Следственная палата органа УЕФА по финансовому контролю за клубами заявила о несоблюдении "горожанами" правил регистрации футболистов и принципов финансового фэйр-плея.

Основанием для расследования УЕФА стали материалы Football Leaks, который в конце 2018 года опубликовал секретную внутреннюю документацию "МанСити", в которой говорилось о махинациях, чтобы обойти финансовый фэйр-плей. Football Leaks привел документы, в которых содержится информация, в частности, о том, что "Сити" с 2012 года работал по "схеме", с помощью которой руководство клуба переписывало расходы клуба на аутсорсинг другим компаниям, скрывая данные от аудиторов УЕФА.

В целом, по сообщениям немецкого журнала Der Spiegel, "Манчестер Сити" в 2014 году нарушил правила финансового фэйр-плею на 188 миллионов евро (167 миллионов фунтов стерлингов).