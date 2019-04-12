Гвардиола рассказал, когда Зинченко вернется на футбольное поле

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола рассказал о состоянии украинского футболиста Александра Зинченко.

Украинец Александр Зинченко травмировался в матче против "Кардиффа". Его на 19 минуте заменил Кайл Уокер. Впоследствии оказалось, что у футболиста небольшое растяжение задней поверхности бедра.

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Из-за травмы Зинченко, а также Бернарду Силва пропустили матч четвертьфинала Лиги чемпионов против "Тоттенхэма". "Сити" проиграли на выезде с минимальным счетом.

В то же время Гвардиола рассказал, что Зинченко и Силва готовы сыграть в следующем матче.

Бернарду Силва и Александр Зинченко чувствуют себя гораздо лучше. Думаю, они оба готовы сыграть в воскресенье с "Кристал Пэлас",

– сказал тренер в интервью официальному сайту клуба.

PEP @BernardoCSilva can play tomorrow.



He and @Azinchenko17 are feeling better and they are fit for Sunday. — Manchester City (@ManCity) 12 апреля 2019 г.

Поединок против "Кристал Пэлас" клуб из Манчестера проведет 14 апреля. А уже 17-го апреля "Манчестер Сити" ждет ответный матч против "Тоттенхэма".

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