Гвардиола рассказал, когда Зинченко вернется на футбольное поле
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола рассказал о состоянии украинского футболиста Александра Зинченко.
Украинец Александр Зинченко травмировался в матче против "Кардиффа". Его на 19 минуте заменил Кайл Уокер. Впоследствии оказалось, что у футболиста небольшое растяжение задней поверхности бедра.
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Из-за травмы Зинченко, а также Бернарду Силва пропустили матч четвертьфинала Лиги чемпионов против "Тоттенхэма". "Сити" проиграли на выезде с минимальным счетом.
В то же время Гвардиола рассказал, что Зинченко и Силва готовы сыграть в следующем матче.
Бернарду Силва и Александр Зинченко чувствуют себя гораздо лучше. Думаю, они оба готовы сыграть в воскресенье с "Кристал Пэлас",
– сказал тренер в интервью официальному сайту клуба.
Поединок против "Кристал Пэлас" клуб из Манчестера проведет 14 апреля. А уже 17-го апреля "Манчестер Сити" ждет ответный матч против "Тоттенхэма".