Гвардиола рассказал о повреждении Зинченко в матче против "Тоттенхэма"

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Александр Зинченко
Александр Зинченко / mancity.com

Наставник "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола прокомментировал физическую готовность Александра Зинченко после матча с "Тоттенхэмом". Украинец получил повреждение в конце поединка, который состоялся 17 августа.

Украинец упал на газон и не сразу смог подняться. Врачи оказали украинцу помощь и Александр продолжил поединок. Вероятно, что Зинченко доигрывал матч несмотря на боль, поскольку Пеп Гвардиола до этого использовал все замены.

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Я думаю, он в форме. Он хорошо тренировался, все отлично, у него просто была судорога,
– сказал Гвардиола.

Как известно, матч второго тура "Манчестер Сити" – "Тоттенхэм" завершился ничьей 2:2. "Горожане" забили третий гол в компенсированное время, но арбитр отменил взятие ворот.

Поединок третьего тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" сыграет против "Борнмута" в воскресенье, 25-го августа. Начало игры – в 16:00.

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Теги: Футбол Спорт Новости Спорта Александр Зинченко Манчестер Сити Тоттенхем
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