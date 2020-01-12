Гвардиола разбил 4 авто стоимостью почти пол миллиона фунтов

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола во время карьеры в Англии успел разбить четыре автомобиля. Общая стоимость этих машин составляет 460 тысяч фунтов.

Журналисты The Sun подсчитали общую стоимость машин, разбитых испанцем после переезда в Манчестер.

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С февраля 2016 года наставник повредил четыре авто, среди которых Mercedes GLE за 80 тысяч фунтов, Range Rover за 150 тысяч фунтов, Bentley GTX700 за 200 тысяч фунтов и Mini Cooper, стоимость которого составляет 30 тысяч фунтов.



Фото: the sun

Таким образом, общая стоимость всех средств передвижения, на которых испанец попал в ДТП, составила 460 тысяч фунтов.

За период карьеры в "Манчестер Сити" Гвардиола завоевал 7 титулов.

Дважды Гвардиола выигрывал чемпионат Англии, Кубок футбольной лиги и Суперкубок. Однажды каталонец выиграл Кубок Англии.