Гвардиола сконфузился, перепутав "Манчестер Сити" с "Баварией": видео

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Пеп Гвардиола / 24 канал

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола сконфузился после матча с "Бьорнли". Каталонец перепутал свой нынешний клуб с мюнхенской "Баварией", где работал до карьеры в Манчестере.

Гвардиола рассказывал об испанском полузащитнике Родри, но вдруг сказал "Бавария".

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Он всегда помогал нам в подобных ситуациях. Думаю, Родри приспосабливается, он идеально подходит для АПЛ, честно. И я думаю, что мюнхенская "Бавария"... Мюнхенская "Бавария". "Манчестер Сити" купил... Мюнхенская "Бавария" – какого черта? Не знаю, о чем я думал. Думаю, что "Манчестер Сити" купил невероятного игрока на годы вперед,
– резюмировал каталонец.

Видео пресс-конференции Гвардиолы

Слухи о возвращении Гвардиолы в "Баварию"

Испанский тренер возглавлял "Баварию" с лета 2013 до 2016 года. С "Баварией" Гвардиола трижды выиграл чемпионат Германии и дважды национальный кубок.

В ноябре "Бавария" уволила Нико Ковача с поста главного тренера. Сейчас команду возглавляет Ханси Флик.

В СМИ появились слухи, что Гвардиола может вернуться в Мюнхен. Сам тренер опровергает информацию.

Контракт Гвардиолы с "Манчестер Сити" действует до 2021 года.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Футбол Бавария Манчестер Сити Пеп Гвардиола
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