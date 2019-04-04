Гвардиола сообщил неутешительные новости о травме Зинченко

Главный тренер "Манчестер Сити" испанец Пеп Гвардиола рассказал о травме украинского футболиста Александра Зинченко.

Украинец вышел в стартовом составе "Сити" в рамках 33 тура чемпионата Англии против "Кардиффа", однако обидно травмировался. Александра на 19 минуте заменил Кайл Уокер.

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По словам наставника "Манчестер Сити", Зинченко не сыграет в следующем матче против "Брайтона" в рамках Кубка Англии. Игра состоится 6 апреля.

"Это не выглядит хорошо. Сейчас я еще точно не знаю, но, кажется, он не успеет восстановиться к следующему матчу. Он дает нам много, является важным игроком для "Сити".

Я еще не знаю точно, кто его заменит. Возможно, Данило, но его естественная позиция – на правом фланге. Ближе к полуфинальному матчу Кубка Англии окончательно определимся", – рассказал Гвардиола на пресс-конференции.

PEP (On Zinchenko) He is important for us.



He knows the way we want to play but it is what it is.



Danilo fought a lot in that position but it is not his natural one. We will find a solution.



#MCICAR #mancity — Manchester City (@ManCity) 3 апреля 2019 г.

Для Зинченко это был 23 матч во всех турнирах нынешнего сезона. Украинец отличился 1 голом и 5 результативными передачами.

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