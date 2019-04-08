Гвардиола установил строгий режим для Зинченко до конца сезона
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола установил правила для своих футболистов, чтобы команда успешно прошла заключительный отрезок сезона. За "горожан" выступает украинец Александр Зинченко.
В интервью The Mirror Гвардиола рассказал, что установил футболистам строгий режим, который они обязаны соблюдать, чтобы достойно завершить сезон и, возможно, взять все три трофея (чемпионство АПЛ, Кубок Англии и Лигу чемпионов).
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"Мы довольны результатами, но у нас не очень много времени, чтобы убеждать себя: "Как всё хорошо, всё просто замечательно". Мы сконцентрированы, мы не можем пить ни глотка пива или другого алкоголя. Хорошая еда, хороший отдых и подготовка к следующему матчу против одной из лучших команд в Англии и Европе.
У них было шесть дней на подготовку, а у нас два с половиной, мы не можем позволить себе разгульный образ жизни. Именно поэтому я настоятельно попросил всех футболистов в девять вечера быть дома, а в одиннадцать уже ложиться спать,
– заявил наставник "Манчестер Сити".
"Ливерпуль" и "Манчестер Сити" в гонке за первое место в чемпионате Англии все еще разделяет одно очко, однако у подопечных Пепа Гвардиолы есть одна игра в запасе, чего нет у подопечных Юргена Клоппа.
Также "Сити" продолжает борьбу в Лиге чемпионов, где в 1/4 финала встретится с "Тоттенхэмом".
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Спорт 24 писал, что Александр Зинченко получил травму в матче против "Кардиффа". Украинца на 19 минуте заменил Кайл Уокер. Впоследствии оказалось, что у футболиста небольшое растяжение задней поверхности бедра.
Ранее Александр заявлял, что ему на восстановление потребуется около десяти дней. Таким образом Александр очно не сыграет против "Брайтона" в Кубке Англии 6 апреля, а также против "Тоттенхэма" в четвертьфинале Лиги чемпионов 9 апреля. Также под вопросом его участие в матче против "Кристал Пэлас" 14 апреля.