Гвардиола в третий раз подряд доверил Зинченко место в старте, украинец сыграет с "Тоттенхэмом"

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Александр Зинченко
Александр Зинченко / Фото из открытых источников

"Манчестер Сити" и "Тоттенхэм" назвали стартовые составы на матч 2-го тура чемпионата Англии. В стартовом составе "горожан" снова выйдет украинец Александр Зинченко.

В новом сезоне это только третий официальный матч "Манчестер Сити". Первый поединок был за Суперкубок Англии, в котором "Сити" победили "Ливерпуль". После этого команда Зинченко в чемпионате разгромила "Вест Хэм".

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Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола доверил место Александру Зинченко в предыдущих двух матчах, а теперь и в игре против "шпор".

"Манчестер Сити": Эдерсон, Зинченко, Уокер, Отаменди, Ляпорт, Родриго, Гюндоган, Де Брюйне, Стерлин, Села Б, Агуэро

Тоттенхэм: Льорис, Уокер-Питерс, Алдервейрелд, Санчес, Роуз, Винкс, Сиссоко, Ндомбеле, Эриксен, Ламела, Кейн

Центральный поединок второго тура АПЛ в Украине можно будет просмотреть онлайн и по телевидению. Разрешение на показ матчей нового сезона Английской премьер-лиги в Украине имеет только телеканал Setanta.

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Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Александр Зинченко Тоттенхем Манчестер Сити
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