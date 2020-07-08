Гвоздик рассказал, сможет ли Усик составить серьезную конкуренцию супертяжеловесам
Экс-чемпион мира в полутяжелом весе украинец Александр Гвоздик поделился мнением относительно будущего Александра Усика. Он считает, что украинцу будет сложно конкурировать с такими великими боксерами этой весовой категории.
С каждым последующим годом все сложнее переходить от меньших весовых категорий к супертяжеловесам и составить там серьезную конкуренцию, сообщает Boxingscene.
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Мнение Гвоздика
Гвоздик отмечает, если посмотреть на боксеров 60-70-х годов, то тяжеловесы тогда были намного меньше, чем сейчас.
По его словам, Усику будет сложно конкурировать с этими большими парнями. Когда он будет драться с великим боксером, у которого есть навыки его последнего соперника Уизерспуна, то это одно дело.
Когда против него будет олимпийский чемпион, который намного выше Джошуа и у которого гораздо больший размах рук, это станет действительно сложным испытанием для Александра,
– заявил Гвоздик.
Гвоздик знает, что у Усика действительно хорошие навыки, поэтому он безусловно сможет конкурировать с такими ребятами. Предстоящий бой с Чисорой, будет сложным, британец умеет биться. Он не будет сдаваться. Но Гвоздик верит, что Александр сможет победить.
Карьера Александра Усика
- Украинский боксер начал профессиональную боксерскую карьеру в первом тяжелом весе. Там Александр провел 16 поединков и во всех победил.
- В рамках этого веса украинец стал абсолютным чемпионом мира, выиграв все титулы.
- После этого Усик отказался от титулов и перешел в супертяжелый вес. 12 октября Усик дебютировал в хэвивейте, одолев Чазза Уизерспуна.
- Усик стремится стать чемпионом в хэвивейте, чтобы сравниться с Дэвидом Хэем и Эвандером Холифилдом.