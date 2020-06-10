Новость о завершении карьеры Александра Гвоздика потрясла любителей бокса. Перед украинцем предстал выбор между боксом и бизнесом, где боксер предпочел второй вариант.

Промоутер Александра Гвоздика Эгис Климас прокомментировал решение украинца закончить профессиональную карьеру, сообщает ESPN.

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Как отмечает промоутер, Гвоздик – умный парень, но ему было сложно совмещать профессиональную карьеру и работу в бизнесе. Он хотел отдаваться на все сто процентов одному делу.

В последнем бою, который состоялся в октябре 2019 года, Александр уступил титул чемпиона WBC россиянину Артуру Бетербиеву.

Достижения Александра Гвоздика: главное