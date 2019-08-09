Гвоздик – Бетербиев: стало известно место проведения украинско-российского противостояния

Чемпион мира в версии WBC украинец Александр Гвоздик (17-0, 14 КО) проведет свой следующий бой с чемпионом мира по версии IBF в первом тяжелом весе Артуром Бетербиевым (14-0, 14 КО).

Объединительный поединок за титулы IBF и WBC в полутяжелом весе состоится 18 октября в Филадельфии.

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Свой предыдущий бой против Дуду Нгумбу (38-9, 14 КО) Гвоздик также провел в Филадельфии. Однако тогда он выступал на 2300 Arena, и в этот раз бой состоится в 10-тысячной Liacouras Center. Причина в том, что трансляцию боя будет проводить ESPN, которые не поместились для трансляции на предыдущей арене. Ведь на бой Гвоздика были проданы все билеты.

Отметим, что и Гвоздик и Бетербиев являются боксерами одной промоутерской компании Top Rank, которую возглавляет Боб Арум.

В ночь на 31 марта Александр Гвоздик в Филадельфии провел свою первую защиту титула чемпиона мира по версии WBC в полутяжелом весе. Украинец уверенно победил француза Дуду Нгумбу. Гвоздик завоевал пояс WBC 1 декабря прошлого года, когда в Квебеке (Канада) нокаутировал ветерана Адониса Стивенсона.

Спорт 24 писал, что Александр Гвоздик за свою первую защиту титула чемпиона мира WBC в полутяжелом весе (до 79,4 кг) заработал рекордный гонорар. Украинец получил 1 миллион долларов.

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