Гвоздик – Нгумбу: прогноз букмекеров

Чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC Александр Гвоздик 30 марта (ночь на 31 марта в Украине) будет защищать свой чемпионский пояс. Его соперником будет французский боксер Дуду Нгумбу. Букмекеры дали свой прогноз на этот бой.

Букмекеры не слишком верят в победу Нгумбу. Поэтому некоторые из них даже не принимают ставку на то, что победит Александр Гвоздик.

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Прогноз William Hill

Их эксперты выставили коэффициент 1,01 на то, что победит Гвоздик. На победу Нгумбу коэффициент 17,00. Ничья в бою – 34,00.

При этом на победу Гвоздика "нокаутом, техническим нокаутом или из-за дисквалификации соперника" – коэффициент 1,28. На победу француза соответствующим образом – 21,00. Победа Гвоздика по очкам – 3,75. Нгумбу победит украинца решением судей – 34,00.

Прогноз PariMatch

Те же 1,01 на победу Гвоздика и 34,00 на ничью прогнозируют и букмекеры с PariMatch. На то, что Нгумбу сможет преодолеть украинца – 19,00. Досрочная победа украинца оценена в 1,28, Нгумбу – 41,00. Относительно победы по очкам, то на Гвоздика коэффициент 3,75, на его соперника – 29,00.

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Относительно победы по раундам, то больше шансов Гвоздика закончить бой досрочно с 4 по 6 и с 7 по 9 раунда – коэффициент 3,75 на победу в этот промежуток. Победа Нгумбу с 1 по 3, с 4 по 6, с 7 по 9 и с 10 по 12 раунд получила одинаковый коэффициент – 80,00.

Прогноз Фаворит спорт

Здесь букмекеры не принимают ставку просто на победу Гвоздика. Зато коэффициент на победу Нгумбу – 22,00. Ничья – те же 34,00.

Зато досрочная победа украинца – 1,28. Его же победа по очкам – 3,00. На француза показатели 41,00 и 29,00 соответственно.

Александр Гвоздик будет защищать свой титул 30 марта (ночь на 31 марта в Украине). Поединок состоится в Филадельфии на 2300 Arena. Она вмещает 2 тысяч зрителей. 300 из них точно будут поддерживать Гвоздика. Эти места выкупила украинская диаспора. Это будет первая защита титула чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBC Александра Гвоздика. Он его получил в поединке против Адониса Стивенсона 2 декабря 2018 года. Победил украинец досрочно. Он отправил канадца в тяжелый нокаут. Во время боя 41-летний Стивенсон получил серьезную черепно-мозговую травму и попал в больницу. Ему была проведена операция, после чего боксер был введен в состояние искусственной комы. Впоследствии боксер открыл глаза и пообщался со своими родными. Его состояние оценивалось, как стабильное, но по неподтвержденной информации у него была парализована правая часть тела. Лишь 18 февраля 2019 года Адониса Стивенсона выписали из больницы.