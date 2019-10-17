Битый Усиком "Белый панчер": кто такой Артур Бетербиев – следующий соперник Гвоздика

18 октября в Филадельфии (США) состоится один из топ-поединков 2019 года в полутяжелом весе. Украинский чемпион мира по версии WBC Александр Гвоздик в объединительном поединке встретится с россиянином Артуром Бетербиевым, который владеет титулом IBF. Спорт24 рассказывает, кто такой Артур Бетербиев.

Артур Бетербиев. Краткая биография

Родился 21 января 1985 года, Хасавюрт (Россия, Дагестан).

Рост 182 сантиметра.

Рабочая рука – правая.

Количество боев – 14. 14 побед (14 нокаутом).

Прозвище – "Белый панчер", "волк".

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Любительская карьера

В любителях Бетербиев успел попробовать свои силы в двух весовых категориях – полутяжелой и тяжелой. В 2007 году завоевал титул чемпиона России в полутяжелом весе. В полуфинале Артур победил будущего чемпиона в профессионалах – Сергея Ковалева.

Бетербиев чемпион мира (2009 год) и Европы (2006, 2010), победитель Кубка мира (2008). Первые Олимпийские игры Артур проиграл в 1/8 финала Чжану Сяопину. Бой проходил в полутяжелом весе.

Следующая Олимпиада для Бетербиева была в 2012 году в тяжелом весе. В 1/4 финала россиянин проиграл Александр Усику, который впоследствии выиграл золотую медаль. Пути Артура и Усика пересеклись в четвертьфинале чемпионата мира 2011 года. Там победу также одержал украинец и выиграл мировое первенство.

Бетербиев – Гвоздик видео боя на чемпионате мира

Карьера профессионала

В 2013 году Артур Бетербиев после ряда неудачных попыток заключить профессиональные контракты в Европе подписал 7-летний контракт с канадским менеджером Анной Ревой и дебютировал 8 июня 2013 в Монреале против Кристиана Круза.

Первые пять соперников Бетербиева были малоизвестные, с которыми Артур быстро справлялся. Но каждый из этих соперников был боксером с опытом не менее 20-и боев.

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В 2014 году Артур завоевал три региональных титула. В мае 2015 года Бетербиев по совету шефа промоутерской компании GYM (Groupe Yvon Michel) Ивона Мишеля ушел от своей менеджера Ревы к Элле Хеймону, что вызвало скандал и судебные разбирательства с Ревой.

В 2017 году Бетербиев после завоевания своего первого титула чемпиона мира IBF судился уже с Ивоном Мишелем за разрыв контракта. И в феврале 2018 Артур подписал контракт с компанией Top Rank Боба Арума, в надежде на бои за чемпионские титулы других боксерских организаций.

Бетербиев завоевал титул IBF 11 ноября 2017 года. Он встретился с немцем Энрико Келлингом в бою за вакантный пояс IBF. Россиянин одержал победу нокаутом в 12-м раунде.

Бетербиев – Келлинг видео боя

После этого он провел две защиты своего пояса против Каллума Джонсона и Радивое Каладжича. Все бои на профессиональном ринге Артур выиграл досрочно. Впрочем, действительно сильных соперников у россиянина не было.

Встреча с Гвоздиком

Во время любительской карьеры Бетербиев и Гвоздик уже встречались. К сожалению, видео поединка нет, ведь тот бой состоялся более десяти лет назад.

15 апреля 2009 года украинец и россиянин встречались в предыдущем раунде турнира Ahmet Comert Memorial в Стамбуле, Турция и бой завершился победой Бетербиева техническим нокаутом. У Гвоздика было кровотечение из носа. Впоследствии россиянин выиграл турнир.

Мы в любителях встречались с украинскими боксерами, которые сейчас чемпионы. С Гвоздиком я боксировал где-то на турнире. Досрочно я выиграл этот бой, не помню уже, что было в деталях. По-моему, я ему нос сломал, точно не помню. Они после второго раунда отказались боксировать,

– вспомнил Артур.

Прогноз

На бумаге Гвоздик является фаворитом поединка, но не абсолютным. Сойдутся на самом деле два равных боксера и сложно отдать кому-то предпочтение. Пожалуй, не стоит обращать внимание на победу Бетербиева над украинцем в любителях.

Сила двух спортсменов в мощном ударе – оба нокаутеры. Также спортсмены прошли хорошую любительскую школу. Проблемы обоих в том, что они боксировали с посредственными боксерами. Артур делал это чуть ли не всегда с перерывом в год.

Бой в Филадельфии, скорее всего, не пройдет всю дистанцию, а победит тот, у кого окажется крепче подбородок.