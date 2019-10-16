Гвоздик – Бетербиев: где смотреть онлайн чемпионский бой

В ночь на 19 октября в Филадельфии (США) Александр Гвоздик встретится с Артуром Бетербиевым. На кону украинско-российского противостояния будут стоять чемпионские пояса WBC и IBF в полутяжелом весе. В Украине поединок можно посмотреть по телевидению.

Поединок Гвоздик – Бетербиев в Украине покажет телеканал "Интер". В 04:30 по киевскому времени на канале начнется программа "Большой бокс".

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Поединок именитых полутяжей пройдет на арене Liacouras Center в Филадельфии (США). Примерное время начала боя 05:30 по киевскому времени.

Накануне боя, в пятницу, 18 октября, в 22:00 в эфире "Интера" выйдет спецпроект "Александр Гвоздик. Победы на ринге и в жизни".

Сайт Спорт24 проведет онлайн-трансляцию поединка.

Это уже не первая встреча боксеров: первый поединок прошел в рамках любительского турнира в 2009 году. Тогда в первом раунде Гвоздик досрочно проиграл.

Что интересно, Бетербиев в свое время дрался против украинского супертяжа Александра Усика и уступил.

Обзор боя Гвоздик – Бетербиев читайте на сайте Спорт24.