Гвоздик – Бетербиев: онлайн-трансляция чемпионского боя

В ночь на 19 октября в Филадельфии (США) Александр Гвоздик встретится с Артуром Бетербиевым. На кону украинско-российского противостояния будут стоять чемпионские пояса WBC и IBF в полутяжелом весе.

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Вечер бокса в Филадельфии начнется в 4:30 по украинскому времени. Именно тогда на телеканале "Интер" в прямом эфире выйдет программа "Большой бокс", в рамках которой и покажут бой Гвоздик – Бетербиев. Примерное время начала боя – в 5:30.

Когда онлайн боя будет доступен, он будет опубликован в этой новости.