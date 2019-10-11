Гвоздик – Бетербиев: прогноз букмекеров на чемпионский бой

Чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC украинец Александр Гвоздик (17-0, 14 КО) проведет свой следующий бой с чемпионом мира по версии IBF Артуром Бетербиевым (14-0, 14 КО). Эксперты дали свой прогноз на этот бой.

Гвоздик – Бетербиев: прогноз

Это будет бой, в котором каждый из боксеров выставил на кон свой титул чемпиона. Гвоздик будет проводить вторую защиту титула WBC. Для Бетербиева это станет третья защита титула IBF. Пока букмекеры не отдают значительного предпочтения ни одному из боксеров. Хотя чаши весов больше склонены на сторону победы украинца Гвоздика.

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Прогноз Фаворит Спорт

Сначала эксперты принимали ставки на победу Гвоздика с коэффициентом 1,70. Теперь же шансы украинского чемпиона оценены коэффициентом 1,58. На победу Бетербиева коэффициент вырос с 2,23 до 2,30. На то, что бой закончится вничью, летом был коэффициент 21,00. Теперь же коэффициент – 29. Других ставок на этот бой пока нет.

Прогноз 1xbet

Несколько изменились коэффициенты в компании 1xbet. Здесь коэффициенты значительно равнее: на победу Гвоздика коэффициент 1,74, хотя не так давно был 1,82. Ничья в титульном бою оценена коэффициентом 21,00. Победа непобедимого россиянина – 2,19.

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Прогноз Pari Match

Принимает ставки на поединок и компания Pari Match. По их мнению, фаворитом поединка является украинский боксер. Победа Гвоздика оценена коэффициентом 1,75. Ничья в бою – 20. На победу россиянина эксперты Pari Match предлагают коэффициент 2,05.

Бой Гвоздик – Бетербиев состоится 18 октября в Филадельфии на арене Liacouras Center. Обзор поединка читайте на сайте Спорт24.

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