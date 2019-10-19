Гвоздик проиграл россиянину Бетербиеву чемпионский пояс WBC

В ночь на 19 октября в Филадельфии (США) Александр Гвоздик встретился с Артуром Бетербиевым. На кону украинского-российского противостояния стояли чемпионские пояса WBC и IBF во полутяжелом весе. Их выиграл Бетербиев

Оба боксеров из первого раунда пошли вперед. И уже в конце Гвоздик оказался на ринге. Во время клинча Бетербиев оттолкнул украинца, который споткнулся его ногу и упал на ринг. Однако рефери почему начал отсчитывать нокдаун Гвоздику. Это произошло уже перед самым концом раунда, и в перерыве тренер Тедди Атлас даже выбежал на ринг, что выразить свое недовольство арбитру.

К слову: Гвоздик – Бетербиев: видео боя

Перед началом второго раунда арбитр таки отменил свое решение о нокдауне после подсказки других судей.

Во втором раунде оба боксера обменялись мощным атаками – в Гвоздика прошла "двойка", зато Бетербиев в клинче нанес удар. Но сделал это довольно грязно, ведь "добавил" локтем в лицо соперника.

Третий раунд Гвоздик занес себе в актив. В одной из атак он нанес сразу пять ударов, которые дошли до цели. А также удачно защищался. Зато завершения четвертого раунда себе в актив смог занести Бетербиев – он провел атаку, после которой Гвоздик оказался на канатах.

Пятый раунд отметился активной работой обоих боксеров. Они активно шли в борьбу, а не убегали друг от друга. Так было и в шестом раунде. Хотя опять перед самым гонгом Гвоздик оказался на ринге. Но на этот раз судья сразу не засчитал нокдаун.

Читайте также: Букмекеры оценили шансы Усика против Уайлдера, Джошуа, Фьюри и Руиса

В седьмом и восьмом раундах в Гвоздика начали проходить точные удары. Но россиянин оказался довольно устойчивым. А вот Гвоздику устойчивости не хватило в девятом раунде. Украинец полностью его проиграл. И уже в концовке едва держался на ногах.

В начале десятого раунда Гвоздик снова оказался на ринге. Но арбитр снова не засчитал нокдаун.

Но именно в десятом раунде все и закончилось. Гвоздик трижды оказался в нокдауне. И проиграл. Первое поражение украинца в ​​профессиональном ринге. И потеря чемпионского титула WBC.