Гвоздик – Бетербиев: видео боя

В ночь на 19 октября в Филадельфии Александр Гвоздик провел бой против Артура Бетербиева. Украинец был обладателем титула WBC в полутяжелом весе. Его соперник на этот поединок выставил титул чемпиона по версии IBF

Бой длился всего десять раундов. И отличился активной работой обоих боксеров. Но именно в десятом раунде Гвоздик трижды оказался в нокдауне, и судья принял решение остановить бой.

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Стоит отметить, что для Гвоздика это поражение стало первым на профессиональном уровне. До этого у 17 боях он только побеждал.

Видео боя Гвоздик – Бетербиев