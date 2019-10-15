Гвоздик единственный, о ком мне нужно волноваться, – Бетербиев

Российский боксер Артур Бетербиев пообщался с журналистами перед поединком против Александра Гвоздика. На кону поединка будут стоять чемпионские титулы WBC и IBF в полутяжелом весе.

Бетербиев, владеющий титулом IBF, заявил, что сконцентрирован исключительно на Гвоздике, ведь украинец его соперник.

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Когда я дерусь, то отключаюсь от всего остального. Когда тренируюсь, всегда фокусируются только на предстоящем поединке. Знаю только, что Гвоздик чемпион, потому что именно он станет моим следующим соперником. Я даже не помню других чемпионов (Дмитрия Бивола и Сергея Ковалева, – Спорт24), пока их имена меня не касаются,

– цитирует Артура boxingscene.com.

Также Бетербиев подчеркнул, что хочет драться со всеми сильнейшими боксерами.

Я хочу драться со всеми лучшими в дивизионе. Но сейчас мне предстоит бой с Гвоздик, и для меня это делает его единственным полутяжем в мире. Не просто лучшим, но единственным, о ком мне нужно волноваться,

– отметил россиянин.

Что известно о бое Гвоздик – Бетербиев?

Поединок состоится 18 октября в Филадельфии на арене Liacouras Center. На кону поединка будут стоять два чемпионских титула в полутяжелом весе.

Поясом WBC владеет украинец Александр Гвоздик, а титулом – IBF россиянин Артур Бетербиев. По мнению букмекеров, фаворитом противостояния является украинский боксер.

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Бетербиев получил титул IBF 11 ноября 2017 года. Он встретился с немцем Энрико Келлингом в бою за вакантный пояс IBF. Россиянин одержал победу нокаутом в 12-м раунде. После этого он провел две защиты своего пояса.

В октябре 2018 года он нокаутировал британца Каллума Джонсона, а в мае 2019 года техническим нокаутом одолел Радивое Калайджича. Гвоздик завоевал титул WBC в полутяжелом 1 декабря 2018 года. В Канаде украинец нокаутировал Адониса Стивенсона. В ночь на 31 марта Гвоздик в Филадельфии провёл первую защиту титула и уверенно победил француза Дуду Нгумбу.