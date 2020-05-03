Гвоздик хочет выиграть титул, который брутальным нокаутом одержал Альварес

Александр Гвоздик после поражения Артуру Бетербиеву и потери титула чемпиона мира WBC снова хочет встретиться с российским боксером. Украинец заявил, что планирует стать чемпионом мира по версии WBO.

В интервью инстаграм-странице pro_boxing_ua Гвоздик рассказал о своих планах.

Читайте также Российский боксер Бетербиев готов провести реванш с Гвоздиком

Лучше было бы двигаться по линии WBO, потому что там сейчас нет чемпиона. Сейчас хорошие шансы там зацепиться. Хотелось бы двигаться в этом направлении, выиграть титул и постепенно хочется прийти к реваншу с Бетербиевым,

– сказал Гвоздик.

2 ноября 2019 года за титул WBO в полутяжелом весе сошлись россиянин Сергей Ковалев и претендент – Сауль Альварес. Для мексиканца это был дебют в этом весе.

Альварес одержал уверенную победу, брутально нокаутировав россиянина в 11 раунде.

Смотрите видео нокаута Альварес – Ковалев

В декабре 2019 года Альварес добровольно отказался от титула WBO. Таким образом пояс стал вакантным.

В рейтинге WBO первым номером российский боксер Умар Саламов. Гвоздик занимает только 7-ю строчку.

Что известно о бое Гвоздик-Бетербиев?

Объединительный поединок за титул WBC и IBF состоялся в октябре 2019 года. Россиянин победил украинца техническим нокаутом в 10 раунде.

Больше новостей о футбол, баскетбол, биатлон и все интересное из мира спорта – читайте в разделе Спорт24.