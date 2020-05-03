Гвоздик хочет выиграть титул, который брутальным нокаутом одержал Альварес
Александр Гвоздик после поражения Артуру Бетербиеву и потери титула чемпиона мира WBC снова хочет встретиться с российским боксером. Украинец заявил, что планирует стать чемпионом мира по версии WBO.
В интервью инстаграм-странице pro_boxing_ua Гвоздик рассказал о своих планах.
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Лучше было бы двигаться по линии WBO, потому что там сейчас нет чемпиона. Сейчас хорошие шансы там зацепиться. Хотелось бы двигаться в этом направлении, выиграть титул и постепенно хочется прийти к реваншу с Бетербиевым,
– сказал Гвоздик.
2 ноября 2019 года за титул WBO в полутяжелом весе сошлись россиянин Сергей Ковалев и претендент – Сауль Альварес. Для мексиканца это был дебют в этом весе.
Альварес одержал уверенную победу, брутально нокаутировав россиянина в 11 раунде.
Смотрите видео нокаута Альварес – Ковалев
В декабре 2019 года Альварес добровольно отказался от титула WBO. Таким образом пояс стал вакантным.
В рейтинге WBO первым номером российский боксер Умар Саламов. Гвоздик занимает только 7-ю строчку.
Что известно о бое Гвоздик-Бетербиев?
Объединительный поединок за титул WBC и IBF состоялся в октябре 2019 года. Россиянин победил украинца техническим нокаутом в 10 раунде.
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