Гвоздик начал финальную неделю спаррингов перед защитой титула WBC: фото

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Александр Гвоздик
Александр Гвоздик / Фото из открытых источников

Чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC Александр Гвоздик (16-0, 13 КО) начал последнюю неделю спаррингов в рамках подготовки к добровольной защите титула в поединке с французом Дуду Нгумбу (38-8, 14 КО).

Фотографией с тренировки украинский боксер поделился в своем Instagram.

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"Последняя неделя спаррингов", – написал Гвоздик в подписи к фото с тренировки.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Last week of sparrings. #gvozdyk #teamgvozdyk #kharkov #venum

Публикация от Oleksandr”The Nail”Gvozdyk (@alex_gvozdyk)

Гвоздик в ночь с 30-го на 31 марта в Филадельфии на 2300 Arena впервые будет защищать свой титул, полученный в прошлом году в поединке с Адонисом Стивенсоном (29-2-1, 24 КО). Всего Гвоздик провел на профи-ринге 16 поединков и во всех победил (в 13 – нокаутом).

37-летний уроженец Конго Нгумбу провел 46 боев на профессиональном ринге, из которых 38 побед (14 – нокаутом) и 8 поражений.

Спорт 24 писал, что невеста бывшего чемпиона мира Адониса Стивенсона Симона Год рассказала, что боксера выписали домой после нокаута в бою против украинца Александра Гвоздика.

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Теги: Спорт Бокс Александр Гвоздик
Источник: 24 Канал
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