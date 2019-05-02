Гвоздик назвал дату своего следующего боя и вероятного соперника

Чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик планирует провести следующий бой в августе-сентябре 2019 года. Это будет чемпионский поединок.

По словам Гвоздика, в это время он должен провести защиту титула чемпиона. Следовательно, вероятным соперником является Маркус Браун, который является обязательным претендентом на чемпионский бой.

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"Я должен боксировать в августе-сентябре. По линии WBC Маркус Браун – обязательный претендент, с кем я должен проводить следующую защиту. Но если команда Брауна договорится с Дмитрием Биволом, то, вероятнее всего, будут драться с ним. Ведь там тоже будет бой за чемпионский пояс WBA. Здесь уже вступает в игру политика, на которую я не влияю. Если это будет Браун, то буду защищаться против него. Если нет – буду защищаться против того, кто следующий по списку", – рассказал Александр Гвоздик в интервью Luckypunch.net.

В ночь на 31 марта Александр Гвоздик в Филадельфии провел свою первую защиту титула чемпиона мира по версии WBC в полутяжелом весе. Украинец уверенно победил француза Дуду Нгумбу. Гвоздик завоевал пояс WBC 1 декабря прошлого года, когда в Квебеке (Канада) нокаутировал ветерана Адониса Стивенсона.

Кто такой Маркус Браун?28-летний американский боксер, который на профессиональном ринге провел 23 поединка и все выиграл, 16 – нокаутом. Его рост 187 см, а размах рук – 192 см. Браун использует стойку левши. В 2012 году в составе сборной команды США по боксу участвовал в летних Олимпийских играх в Лондоне, но в 1-м раунде соревнований проиграл австралийцу Демьену Хуперу. Браун – "временный" чемпион мира по версии WBA и по версии WBC Silver.