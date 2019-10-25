Гвоздик обратился к фанатам после поражения россиянину Бетербиеву

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Александр Гвоздик
Александр Гвоздик / boxingscene.com

Украинский боксер Александр Гвоздик восстанавливается после поражения россиянину Артуру Бетербиеву. В этом бою украинец проиграл объединительный поединок за титулы WBC и IBF в полутяжелом весе.

Напомним, бой Гвоздик – Бетербиев закончился нокаутом украинца в десятом раунде. После боя Гвоздика забрали в больницу. Там у него диагностировали незначительное сотрясение мозга и госпитализировали.

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Только через неделю после боя Гвоздик обратился к своим болельщикам.

"Привет друзья. Спасибо всем за поддержку. К сожалению, не всегда все идет по спланированному сценарию, но главное сделать соответствующие выводы и двигаться дальше. Поздравляю Артура Бетербиева с победой, отличная работа! Ты настоящий чемпион. Спасибо всей моей команде за отличную работу, мы вернемся сильнее, чем были", – написал Гвоздик.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Привет друзья! Спасибо всем за поддержку! К сожалению не всегда все идёт по спланированному сценарию, но главное сделать соответствующие выводы и двигаться дальше! Поздравляю @arturbeterbiev с победой, отличная работа! Ты настоящий чемпион. Спасибо всей моей команде за отличную работу, мы вернёмся сильнее чем были! #illbeback #gvozdyk #teamgvozdyk Dear friends, I’m glad to know how many people supporting me, I’m really appreciate that. Sometimes things happens not as we want to, but those things making us better. Congratulations to @arturbeterbiev you are very tough fighter and true champion. Thanks to my team and all people who were helping me to get ready for this fight! I’LL BE BACK!!!

Допис, поширений Oleksandr”The Nail”Gvozdyk (@alex_gvozdyk)

Стоит отметить, что после поражения от россиянина Александр Гвоздик вылетел из рейтингов WBC, WBA, WBO, IBF и WBA. Впрочем, в WBC, где Гвоздик до недавнего времени был чемпионом, еще не обновили рейтинг.

 

 

 

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Александр Гвоздик Бокс Гвоздик – Бетербиев
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