Гвоздик обратился к фанатам после поражения россиянину Бетербиеву

Украинский боксер Александр Гвоздик восстанавливается после поражения россиянину Артуру Бетербиеву. В этом бою украинец проиграл объединительный поединок за титулы WBC и IBF в полутяжелом весе.

Напомним, бой Гвоздик – Бетербиев закончился нокаутом украинца в десятом раунде. После боя Гвоздика забрали в больницу. Там у него диагностировали незначительное сотрясение мозга и госпитализировали.

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Только через неделю после боя Гвоздик обратился к своим болельщикам.

"Привет друзья. Спасибо всем за поддержку. К сожалению, не всегда все идет по спланированному сценарию, но главное сделать соответствующие выводы и двигаться дальше. Поздравляю Артура Бетербиева с победой, отличная работа! Ты настоящий чемпион. Спасибо всей моей команде за отличную работу, мы вернемся сильнее, чем были", – написал Гвоздик.

Стоит отметить, что после поражения от россиянина Александр Гвоздик вылетел из рейтингов WBC, WBA, WBO, IBF и WBA. Впрочем, в WBC, где Гвоздик до недавнего времени был чемпионом, еще не обновили рейтинг.