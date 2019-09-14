Гвоздик оценил Бетербиева: Он очень жесткий и сложный соперник

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Артур Бетербиев – Александр Гвоздик
Артур Бетербиев – Александр Гвоздик / boxingscene.com

Чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC Александр Гвоздик поделился ожиданиями от боя с обладателем пояса IBF Артуром Бетербиевым. Боксеры встретятся 18 октября в США.

Гвоздик назвал российского оппонента сильным соперником и надеется, что у них получится захватывающий поединок.

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Он очень жесткий и сильный парень, он много давит на соперника, у него серьезное любительское прошлое, так что он очень сложный соперник.

Я надеюсь, что у нас получится зрелищный бой. Но, если быть честным, мне без разницы. Моя цель – победить его, а как я это сделаю – нет разницы. Но, думаю, это будет захватывающий бой,
– цитирует Гвоздика The Ring.

Бой Гвоздик – Бетербиев запланирован на 18 октября и состоится в Филадельфии на арене Liacouras Center.

Гвоздик получил пояс WBC 1 декабря прошлого года, когда в Квебеке (Канада) нокаутировал ветерана Адониса Стивенсона. В ночь на 31 марта Александр Гвоздик в Филадельфии провел свою первую защиту титула. Украинец уверенно победил француза Дуду Нгумбу.

Бетербиев завоевал титул IBF 11 ноября 2017 года. Он встретился с немцем Энрико Келлингом в бою за вакантный титул IBF. Россиянин одержал победу нокаутом в 12-м раунде. После этого он провел две защиты своего пояса. В октябре 2018 года он нокаутировал британца Каллума Джонсона, а в мае 2019 техническим нокаутом одолел Радивое Калайджича.

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Теги: Новости Спорта Спорт Бокс Гвоздик – Бетербиев Александр Гвоздик
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