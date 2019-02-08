Гвоздик официально проведет защиту титула WBC против опытного француза

Чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе украинец Александр Гвоздик официально узнал соперника против которого проведет первую защиту своего титула.

Гвоздик первую защиту титула чемпиона мира проведет против француза Доудоу Нгумбу.

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Как и ожидалось, поединок состоится 30 марта на 2300 Arena в Филадельфии (США).

Александр Гвоздик завоевал пояс 1 декабря в бою с Адонисом Стивенсоном. Последний продолжает восстанавливаться после тяжелого нокаута. Если раньше Стивенсон мог лишь только говорить, то сейчас он встал на ноги и даже сделал несколько шагов.

Обязательным же претендентом на пояс Гвоздика является американец Маркус Браун (23-0, 16 КО). Он победил Баду Джека (22-2-3, 13 КО) и стал обязательным претендентом на пояс Александра. Но WBC позволила украинцу сначала провести добровольную защиту. Гвоздик решил воспользоваться возможностью.

Кто такой Доудоу Нгумбу?37-летний боксер-ветеран, который на профессиональном ринге провел 38 поединков. В его активе 14 нокаутов и 8 поражений. Нгумбу родился в столице Демократической Республики Конго Киншасе. Его рост 180 см, а рабочая рука – правая. В прошлом француз проводил два успешных поединка в Украине против россиянина Умара Саламова и известного украинского боксера Вячеслава Узелкова. В своем последнем бою Нгумбу одолел швейцарского боксера Иоанна Конголо.

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