Гвоздик перевесил Нгумбу перед первой защитой титула: видео

Чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC Александр Гвоздик (16-0, 13 КО) оказался тяжелее француза Дуду Нгумбы (38-8, 14 КО) накануне поединка.

В пятницу, 29 марта, состоялась церемония взвешивания боксеров. Весы под украинским спортсменом остановились на отметке 79,2 кг, а вес француза составил 79,1 кг.

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Оба спортсмена уложились в лимит полутяжелого весовой категории 79,4 кг. Для Гвоздика это будет первая защита пояса, который он завоевал в декабре 2018 года, нокаутировав Адониса Стивенсона.

Церемония взвешивания перед боем Гвоздик – Нгумбу: смотрите видео

На неделе стало известно, что Александра в Филадельфии поддержат более 300 украинских болельщиков, а все билеты на поединок были распроданы.

Бой Гвоздик – Нгумбу состоится в Филадельфии (США) утром, 31 марта. Ориентировочное время начала боя – в 05:00 по киевскому времени.

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