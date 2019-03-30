Гвоздик перевесил Нгумбу перед первой защитой титула: видео
Чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC Александр Гвоздик (16-0, 13 КО) оказался тяжелее француза Дуду Нгумбы (38-8, 14 КО) накануне поединка.
В пятницу, 29 марта, состоялась церемония взвешивания боксеров. Весы под украинским спортсменом остановились на отметке 79,2 кг, а вес француза составил 79,1 кг.
Читайте также: Эксперты ждут от украинца разгромной победы: анонс поединка Гвоздик – Нгумбу
Оба спортсмена уложились в лимит полутяжелого весовой категории 79,4 кг. Для Гвоздика это будет первая защита пояса, который он завоевал в декабре 2018 года, нокаутировав Адониса Стивенсона.
Церемония взвешивания перед боем Гвоздик – Нгумбу: смотрите видео
На неделе стало известно, что Александра в Филадельфии поддержат более 300 украинских болельщиков, а все билеты на поединок были распроданы.
Бой Гвоздик – Нгумбу состоится в Филадельфии (США) утром, 31 марта. Ориентировочное время начала боя – в 05:00 по киевскому времени.
Выбор редакции
-
Россиянин Прокунин официально покинул пост главного тренера женской сборной Украины по биатлону29 марта , 21:56
-
Украинская дзюдоистка Белодед впервые за два года проиграла, но все равно получила награду29 марта , 16:26
-
УЕФА строго наказал "Шахтер" за проявление расизма во время матча с "Айнтрахтом"29 марта , 10:29