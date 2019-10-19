Гвоздик побеждал Бетербиева решением судей, но проиграл техническим нокаутом

Украинский боксер Александр Гвоздик проиграл россиянину Артуру Бетербиеву звание чемпиона мира WBC в полутяжелом весе.

В целом боксеры провели довольно ровный поединок. Но его концовка лучше далась именно Бетербиеву. Уже в девятом раунде он активно пошел в атаку, нанеся несколько прицельных ударов по Гвоздику. А в десятом раунде трижды отправил украинца в нокдаун, и судья прекратил бой. Таким образом, Бетербиев победил техническим нокаутом.

К слову: Гвоздик – Бетербиев: видео боя

Однако если бы бой продлился все 12 раундов, победителем мог бы стать и Гвоздик. Top Rank опубликовали оценки судей. Двое из них до остановки боя отдали предпочтение именно украинскому боксеру – 87:83 и 86:85. И лишь один россиянину – 87:83. Поэтому Гвоздик имел шанс стать чемпионом мира по версиям WBC и IBF.