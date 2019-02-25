Гвоздик покинул бокс, чтобы работать охранником ночного клуба и содержать беременную жену

Чемпион мира в первом тяжелом весе по версии WBC украинец Александр Гвоздик рассказал, как понял, что бокс это его путь. Боксер заявил, что это произошло не сразу.

Александр признался, что столкнулся с трудностями и был вынужден совмещать работу охранником в ночном клубе и тренировки в спортивном зале.

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"Это не произошло сразу. Когда я пришел в зал моя первая цель была стать сильнее, научиться защищать себя, быть сильнее, чем мои одноклассники. Но потом мой первый тренер сказал: "Ты станешь отличным панчером". Он сказал это, когда мне было около 12 лет. Вот как оно было", – вспомнил Александр.

Впоследствии наступило трудное время, когда я встретил свою жену. На то время она не была еще моей женой. Она забеременела. Я думал, что я ответственный человек и смогу заработать деньги, чтобы обеспечивать семью, быть настоящим мужчиной. Вот почему у меня был небольшой уход из спорта. Я пошел работать и потом через 6 месяцев я вернулся в зал,

– рассказал Гвоздик.

"Сначала я начал совмещать работу и тренировки. Я работал охранником ночного клуба. Ночью я оставался в клубе и работал, а утром шел в зал. Сначала это было как поддержание формы, чтобы не стать полным. Впоследствии мы решили, что я буду драться на чемпионате города. Я завоевал первое место. Они сказали, что я могу принять участие в чемпионате Украины. Я сказал: "Почему бы нет?"Все было по-старому. Ночью я работал, а утром шел на тренировку", – резюмировал боксер.

В конце концов, я выиграл национальное первенство. И мне сказали, что теперь я могу поехать на чемпионат мира между университетами в России. И после этого я решил уволиться с работы и сфокусироваться на боксе. Я поехал туда и выиграл золотую медаль. Я понял, что будет глупо не попробовать реализовать себя как боксер,

– добавил Александр.

Гвоздик завоевал пояс WBC в ночь на воскресенье, 2 декабря 2018 года. Гвоздик отправил канадца Адониса Стивенсона в нокаут. В 11-м раунде украинец провел серию ударов. Однако если в начале раунда Стивенсон устоял, то уже в конце не сумел защититься от ударов украинца. После того, как Стивенсон рухнул в углу ринга, судья остановил бой.

Первая защита титула чемпиона мира украинец проведет против опытного француза Доудоу Нгумбу.

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