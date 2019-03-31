Гвоздик пожаловался после победы: Хотелось провести побольше раундов

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Александр Гвоздик
Александр Гвоздик / boxingscene.com

Чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе украинец Александр Гвоздик недоволен, что защитил свой титул всего за 5 раундов.

Гвоздик, который этой ночью победил француза Дуду Нгумбу, заявил, что планировал активизироваться в последних раундах.

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Конечно, это явно не тот результат, которого ждали фаны или я сам, но такое случается Я собирался "набрать" в более поздних раундах, но... Сами видели. Получилось, как получилось,
– сказал в ринге чемпион.

Также Александр ответил на вопрос, не показалось ли ему, что Нгумбу симулировал травму.

Я не знаю, что на самом деле случилось, не был "в его шкуре". Но могу точно сказать, что не увидел, чтобы там что-то серьезное произошло. То есть, я лично не понимаю, что произошло.

Возможно, вы правы, и парень просто приехал отбыть номер. Не знаю. Не знаю, что произошло. Конечно, это обидно, хотелось, чтобы это было немножко иначе: провести побольше раундов побоксировать.

Тем более, что за это время ничего не удалось показать, это был по сути только начало боя, была некая нервозность, которая только начала проходить. А тут бой и закончился", – сказал украинец.

В ночь на 31 марта Александр Гвоздик в Филадельфии провел свою первую защиту титула чемпиона мира по версии WBC в полутяжелом весе. Украинец уверенно победил француза Дуду Нгумбу. Гвоздик завоевал пояс WBC 1 декабря прошлого года, когда в Квебеке (Канада) нокаутировал ветерана Адониса Стивенсона.

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Теги: Спорт Бокс Александр Гвоздик
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